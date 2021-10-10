На Украине оценили возможную встречу Путина и Зеленского фразой из «12 стульев»

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович оценил возможную встречу президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Свое мнение парламентарий выразил в эфире одного из ток-шоу на телеканале «Украина 24».

Ведущий задал вопрос депутату, как может состояться встреча двух президентов, если Украина планирует обсудить вопросы Крыма и Донбасса, а Россия — проблемы двусторонних отношений между странами.

По словам Рабиновича, в этом случае странам придется пойти на опресненный компромисс. «Вы знаете, в "Двенадцати стульях" замечательный монтер говорил, что консенсус – это согласованность позиций сторон. Если мне это поручат или Вам это поручат – мы с Вами поедем, будем договариваться с одними и с другими», — сказал Рабинович.

6 октября стало известно, что несколько месяцев назад Кремль направил Украине предложения по возможной встрече Путина с украинским коллегой Зеленским. По данным собеседника «Коммерсанта», в Кремле считают, что Путину и Зеленскому можно было бы договориться о восстановлении дипломатических отношений, согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические санкции и отменить ограничения в отношении физических и юридических лиц.