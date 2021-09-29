На митинге украинской партии обнаружили иностранцев и проплаченную массовку

Украинские журналисты нашли иностранцев и проплаченную массовку на митинге партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) возле Верховной Рады. Об этом пишет портал «Цензор.нет» на своей странице в Twitter.

По словам журналистов, на митинге им удалось обнаружить иностранцев, которые «не знают ни русского, ни украинского языков», а также людей, которые пришли на мероприятие за деньги. В частности, на видео несколько человек открыто заявили, что участвуют в митинге за несколько сотен гривен.

При этом среди опрошенных журналистами митингующих нашлись и те, кто высказал искреннюю приверженность идеям партии. Так, один мужчина заявил, что готов «отдать кровь» за депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Вадима Рабиновича. «Потому что этот человек хоть что-то толком говорит», — объяснил он.

В 2016 году лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляла, что украинские власти специально готовят группы людей для того, чтобы они приходили на оппозиционные митинги в центре Киева и рассказывали на камеру о получении денег за участие в протестных акциях.