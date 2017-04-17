Депутат Рабинович предупредил о проплаченных провокациях в Одессе 2 и 9 мая

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что на дестабилизацию ситуации в Одессе выделено около миллиона долларов. Об этом он сказал в интервью телеканалу «112 Украина», видео доступно на YouTube.

«У нас есть очень серьезные данные, что на организацию провокаций 2 и 9 мая в Одессе выделены громадные деньги. В Одессу специально поедут молодые люди с разных сторон, чтобы создать ситуацию, иллюзию конфликта», — заявил Рабинович.

Он добавил, что его слова просит считать официальным обращением в правоохранительные органы.

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10 апреля в Одессе на Аллее Славы произошла стычка между сторонниками Евромайдана и активистами движения «Куликово поле», пришедшими возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу. Полиция пресекла столкновения и задержала нескольких членов правых группировок, в том числе и бывшего руководителя одесского отделения запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Сергея Стерненко.

Крупнейшие столкновения сторонников федерализации Украины (участников движения «Антимайдан») и активистов Евромайдана произошли 2 мая 2014 года. В ходе беспорядков часть пророссийских активистов укрылась на Куликовом поле в Доме профсоюзов. Их оппоненты подожгли здание. По официальным данным, погибли 48 человек, свыше 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Половина из них арестована, причем все они являются исключительно сторонниками «Антимайдана».