Премьер-министр Украины подрабатывал в массовке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук до политической карьеры подрабатывал в массовке на телешоу и участвовал в различных акциях. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

В 2012 году он появлялся среди зрителей ток-шоу «Про життя», когда там, в частности, обсуждали развлечения киевских экстремалов, и ходил на митинги обманутых дольщиков у здания администрации президента. На одной из таких акций 27-летний будущий премьер кричал в мегафон «Верните наше жилье!».

На прошедшей 12 февраля пресс-конференции журналисты попытались выяснить у Гончарука, что он делал в массовке, однако глава правительства попрощался и ушел.

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Алексей Гончарук с мая по август был заместителем главы офиса президента Украины, затем стал премьер-министром. После того, как в середине января в сети появились аудиозаписи, на которых премьер якобы рассуждает об экономических познаниях президента Владимира Зеленского, Гончарук подал главе государства заявление об отставке (хотя по премьер должен просить об отставке Верховную Раду — прим. «Ленты.ру»), однако тот отказался поддержать отставку и попросил его остаться на своем посту.

До политической карьеры Гончарук возглавлял финансируемый Евросоюзом экспертно-аналитический центр «Офис эффективного регулирования», занимался бизнесом, работал юристом.

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