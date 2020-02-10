Украинский премьер оправдался за критику Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук оправдался за критику украинского лидера Владимира Зеленского. Скандал с прослушкой рабочих совещаний правительства он прокомментировал в интервью изданию «Украинская правда».

По словам Гончарука, оценка деловых качеств президента была вырвана из контекста. Глава правительства подчеркнул, что не оценивал знания Зеленского.

«Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история», — пояснил он.

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Ранее Гончарук заявил, что Зеленский — «президент очень умный, хороший менеджер и достаточно мудрый человек», добавив, что такую оценку главы государства распространяет «абсолютно во всех аудиториях».

17 января Гончарук подал прошение об отставке после скандала с прослушкой. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, чей голос похож на голос премьера, критикует Зеленского, а себя называет профаном в экономике. На пленках слышно, как то же лицо предлагает собеседникам объяснить главе государства экономические процесс в стране на примере салата оливье.

Тем не менее Зеленский решил «дать премьеру шанс», отметив, что сейчас не время раскачивать страну экономически и политически. В то же время президент потребовал от Службы безопасности Украины (СБУ) установить причастных к прослушке. 5 февраля СБУ провела обыск в помещениях телеканала «1+1», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. Силовики заподозрили, что скандальные записи незаконно распространил журналист Евгений Куксин.

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