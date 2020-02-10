Премьер Украины охарактеризовал Зеленского как «камертона» и «клиента»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук охарактеризовал президента Владимира Зеленского, заявив, что он играет решающую роль в деятельности правительства. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

«Для нас, для правительства, он является таким камертоном — клиентом, заказчиком, потому что он на самом деле довольно тонко, по моему мнению, чувствует настроение людей и их потребности», — пояснил премьер. Он добавил, что лично сверяет с главой государства правильность принимаемых решений.

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Гончарук также отметил, что Зеленский — «президент очень умный, хороший менеджер и достаточно мудрый человек». «И это та оценка, которую я постоянно на самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях», — заявил политик, вернувшись к теме скандала, вызванного критикой им Зеленского на рабочих совещаниях правительства.

17 января Гончарук подал прошение об отставке после инцидента с прослушиванием кабинетов высокопоставленных лиц. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, чей голос похож на голос премьера, критикует Зеленского, а себя называет профаном в экономике. Глава государства решил «дать премьеру шанс», отметив, что сейчас не время раскачивать страну экономически и политически.

В то же время Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к прослушке разговоров. 5 февраля Служба безопасности Украины провела обыск в помещениях телеканала «1+1», принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. Силовики заподозрили, что скандальные записи незаконно распространил журналист Евгений Куксин.

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