На украинский телеканал «1+1» пришли с обыском из-за прослушки Гончарука

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в редакцию телеканала «1+1» по делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом в среду, 5 февраля, сообщает Vesti.ua.

Обыски проходят в студии редакции «Секретных материалов». Журналисты ведут стрим с места событий.

По словам сотрудников, силовики подозревают, что журналист «1+1» Евгений Куксин слил скандальные записи с совещаний премьер-министра. Сотрудники телеканала вызвали полицию. На место также приехал депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, который заявил, что обыски незаконны.

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В январе в интернете появились аудиозаписи, якобы сделанные во время совещаний правительства Украины под руководством Гончарука. На пленках человек с голосом, который приписывают премьер-министру, критикует познания президента Владимира Зеленского в экономике, и называет самого себя профаном. После скандала Гончарук подал Зеленскому заявление об отставке, однако украинский лидер решил дать ему «второй шанс».

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации». Его расследует СБУ, материалы засекречены.

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