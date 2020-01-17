Украинский премьер объяснил заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему принял решение подать в отставку. Видеозапись его выступления в Верховной Раде опубликована на странице главы правительства в Facebook.

По словам Гончарука, он сделал это для того, чтобы заслужить и подтвердить доверие президента страны Владимира Зеленского.

«Это связано с тем, что мы — одна команда. Мы все пришли во власть и в парламент менять страну благодаря этому человеку. Благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все уважаем его и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100 процентов», — заявил он.

Также Гончарук объяснил, почему он подал заявление об отставке президенту, а не в парламент, как этого требует конституция страны. Премьер сказал, что он умышленно передал его президенту, предоставив ему право передать его в парламент. Гончарук считает, что именно Зеленский должен решить, «кто и на какой позиции в команде может работать».

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Глава украинского правительства подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой совещания кабмина. На опубликованных в сети аудиозаписях человек, по голосу похожий на Гончарука, критикует познания Зеленского в экономике, а себя называет профаном.

Президент уже получил прошение Гончарука об отставке и в выходные проведет консультации, в том числе «зарубежные», по кандидатуре нового главы правительства. Отставку уже поддержали в президентской партии «Слуга народа». Однако окончательное решение об увольнении премьера может принять только Верховная Рада.

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