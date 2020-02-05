СБУ опровергла связь обысков в редакции «1+1» с деятельностью телеканала

Обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в редакции украинского телеканала«1+1» не связаны с деятельностью телеканала. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, речи о давлении на журналистов или притеснении свободы слова не идет. Он подчеркнул, что обыски по делу о прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука проходили не только в редакции телеканала, но и в других местах, и призвал не спекулировать фактами на эту тему.

Ранее СБУ пришла с обысками в редакцию «1+1» по делу о прослушке Гончарука. Силовики подозревают, что журналист «1+1» Евгений Куксин слил скандальные записи с совещаний премьер-министра.

В январе в интернете появились аудиозаписи, якобы сделанные во время совещаний правительства Украины под руководством Гончарука. На пленках человек с голосом, который приписывают премьер-министру, критикует познания президента Владимира Зеленского в экономике, и называет самого себя профаном. После скандала Гончарук подал Зеленскому заявление об отставке, однако украинский лидер решил дать ему «второй шанс».

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации». Его расследует СБУ, материалы засекречены.

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