Украинский дипломат в ООН назвал российских журналистов террористами

Директор департамента международной безопасности Министерства иностранных дел (МИД) Украины Владимир Лакомов отказался отвечать на вопросы российских журналистов на полях заседания Первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в Нью-Йорке.

По словам журналиста, он попросил дипломата ответить на пару вопросов, однако тот, услышав название издания, резко ответил отказом.

«Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами», — заявил Лакомов. На вопрос, считает ли он всех российских журналистов террористами, дипломат ответил утвердительно. Он добавил, что российские СМИ распространяют только лживую информацию.

После этого журналисты попытались задать Лакомову еще один вопрос, однако тот просто проигнорировал обращение и удалился.

В июле Россия подала на Украину первую межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. В ней, в том числе, поднимаются вопросы подавления свободы слова и преследования инакомыслящих представителей СМИ.

Ранее 21 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о бессрочном продлении масштабных санкций против российских СМИ — НТВ, Первого канала, МИА «Россия сегодня», ТНТ и «Звезды».

В марте Зеленский ввел санкции против интернет-издания «Лента.ру» и других российских СМИ. Ограничительные меры сроком на три года также коснулись агентства ТАСС, МИА «Россия сегодня», новостных порталов «Газета.Ru» и «Утро.ру», агрегатора СМИ2.