Союз журналистов России назвал санкции Зеленского цензурой

Союз журналистов России (СЖР) назвал санкции президента Украины Владимира Зеленского против ряда российских СМИ цензурой. Такое мнение выразил РИА Новости секретарь СЖР, вице-президент Международной федерации журналистов Тимар Шафир.

По его словам, еще как минимум три следующих года между «режимом Зеленского» и «цензурой» можно ставить знак равенства.

«Продление срока действия так называемых санкций в отношении российских СМИ свидетельствует о многом. О полном нежелании и неумении находить иные выходы из ситуации, кроме как "запрещать и не пущать". О непонимании того простого факта, что санкции эти по большому счету бессмысленны и только подогревают интерес аудитории, которая все чаще задумывается — что же такого неудобного для команды Зеленского пишут и показывают эти самые запретные СМИ?» — сказал Шафир.

Ранее информированный источник в Москве заявил РИА Новости, что санкции Украины против российских СМИ противоречат международному праву и европейским конвенциям в сфере прав человека и основных свобод, в первую очередь свободы СМИ. По словам источника, Россия решительно осуждает меры Киева.

21 мая Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о бессрочном продлении масштабных санкций против российских физических и юридических лиц. Также решение касается российских СМИ — НТВ, Первого канала, МИА «Россия сегодня», ТНТ и «Звезды».