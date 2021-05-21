В России прокомментировали масштабные санкции Украины против российских СМИ. Как рассказал РИА Новости информированный источник в Москве, Россия решительно осуждает меры Киева.

По словам собеседника, санкции противоречат международному праву и европейским конвенциям в сфере прав человека и основных свобод, в первую очередь свободы СМИ

Также он уточнил, что санкции Украины входят в явный диссонанс с заявлениями украинского президента Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения проблем.

Ранее 21 мая Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о бессрочном продлении масштабных санкций против российских физических и юридических лиц. Также решение касается российских СМИ — НТВ, Первого канала, МИА «Россия сегодня», ТНТ и «Звезды».

В марте Зеленский ввел санкции против интернет-издания «Лента.ру» и других российских СМИ. Ограничительные меры сроком на три года также коснулись агентства ТАСС, МИА «Россия сегодня», новостных порталов «Газета.ру» и «Утро.ру», агрегатора СМИ2. В числе физических лиц, попавших под санкции, — первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, член Совета Федерации Людмила Нарусова, сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин и другие чиновники.