В России назвали Украину опасной для журналистов страной

На Украине избили журналиста Ruptly — видеоагентства холдинга Russia Today, сообщает РИА Новости.

Журналиста избили накануне из-за вопросов прохожим об их отношении ко Дню Победы. Подробности инцидента неизвестны.

После этого секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир назвал Украину опасной для журналистов страной, отметив, что страна находится в лидерах среди европейских стран по частоте нападений на представителей прессы. По словам Шафира, в прошлом году зафиксировано около 80 случаев прямых нападений, в результате чего пострадало более 100 журналистов. И это, сказал он, лишь официально зафиксированные случаи — реальных нападений может быть намного больше.

Секретарь СЖР добавил, что надежда на расследование дела с нападением на журналиста Ruptly крайне мала.