В Киеве побили известного ведущего

В Киеве побили ведущего YouTube-канала «Телебачення Торонто» Романа Винтонива, известного как Майкл Щур. Об этом сам журналист сообщил в Facebook.

Инцидент произошел на пересечении улиц Ярославов Вал и Ивана Франко. Щур переходил дорогу по пешеходному переходу, но остановился, чтобы пропустить людей на самокатах, которые двигались по велодорожке.

По словам Щура, он крикнул одному из них, чтобы тот пропускал пешеходов. Мужчина слез самоката, вытащил газовый баллончик и распылил его содержимое оппоненту в глаза, после чего сел на самокат и продолжил поездку. По словам Щура, он догнал обидчика и стащил его с самоката, попытавшись выяснить, зачем тот применил баллончик, ведь он не проявлял агрессии. В ответ последовал удар.

После этого друг нападавшего подошел к журналисту и подал ему ключи, которые выпали из его рюкзака во время драки. «Дальше мы еще попререкались немного о том, что он не имел права меня бить и пшикать в лицо баллоном. А дальше он сел — и поехал», — описал произошедшее ведущий «Телебачення Торонто».

Журналист обратился с заявлением в полицию. Он также попросил всех свидетелей инцидента написать ему лично.

«Телебачення Торонто» — юмористический проект о политике, один из самых успешных в украинском сегменте YouTube. На него подписаны более 450 тысяч человек, а общее число просмотров роликов на канале превышает 97 миллионов.