Учителя избили из-за двойки сыну замдиректора школы в Узбекистане

В Узбекистане возбуждено уголовное дело о хулиганстве по факту избиения учителя Шохнура Оккузиева. Нападение произошло после того, как он поставил двойку одному из шестиклассников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.

Инцидент произошел 6 апреля около 12:30 на территории общеобразовательной школы № 134. Оккузиев поставил в дневник двойки нескольким ученикам, среди которых был сын Абдуносира Хашимова — заместителя директора по духовно-просветительской работе этой же школы. По словам Оккузиева, после уроков шестиклассник, получивший двойку, сказал, что с ним хочет поговорить его старший брат. «Когда я подошел, там стояли трое. Они сказали мне: "Ты, что ли, тот самый наглец?" — и внезапно набросились на меня и начали бить. От нанесенных ударов я потерял сознание», — ​ рассказал Оккузиев в интервью радио «Озодлик».

Отец ученика Абдуносир Хашимов не отрицает произошедшего, но утверждает, что учитель «влепил пощечину» его сыну, на что он обиделся и пожаловался своему брату.

Оккузиева госпитализировали. Он до сих пор находится в отделении нейрохирургии Кашкадарьинского областного многопрофильного медицинского центра. Напавшие на него оказались выпускниками школы.