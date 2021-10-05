Украина заявила о готовности направить гуманитарную помощь в Крым и Донбасс

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов направить гуманитарную помощь в Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает телеканал «Дом».

По мнению Данилова, ситуация с коронавирусом в Крыму и Донбассе «очень напряженная». «Много врачей, медицинских сотрудников покинули оккупированные территории. Те, кто остались, не успевают за тем уровнем заболеваемости, который там наблюдается», — утверждает он.

Секретарь СНБО отметил, что Украина готова отправить гуманитарную помощь, но там должно быть «желание ее принять».

«И нам надо понимать, с кем этот вопрос решать. Вы знаете, что все эти вопросы там переворачиваются с ног на голову. Если этот вопрос не согласован с Кремлем, руководством России, ни один человек там самостоятельных решений принять не может», — сказал Данилов.

В середине августа в Донбасс прибыл 102-й гуманитарный конвой из России. Груз включал в себя медицинское оборудование и лекарственные препараты. Предыдущий конвой с гуманитарной помощью прибыл в декабре прошлого года.