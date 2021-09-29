СБУ заявила о масштабных фальсификациях на выборах в Госдуму

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Госдуму.

СБУ утверждает, что жители самопровозглашенных республик Донбасса «фактически проигнорировали» голосование, однако российские кураторы «нарисовали» высокую явку и уровень поддержки партии «Единая Россия».

«Автобусы, которые возили так называемых "избирателей" из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные Киеву. — прим. "Ленты.ру") на территорию России, ходили полупустые. При этом по документам у них было 100 процентов загрузки мест. Такая псевдомассовая явка активно освещалась пророссийскими пропагандистами, которые создавали "нужную" картину в СМИ», — заявили в украинской спецслужбе.

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СБУ уверяет, что большинство махинаций совершены с помощью электронного голосования: организаторы собирали персональные данные «зависимых бюджетников» и вводили их в систему без участия избирателей. Однако, несмотря на все это, в Донбассе удалось обеспечить явку лишь 200 тысяч человек, хотя Россия планировала получить более полумиллиона голосов, заявили в Киеве.

«По оперативной информации, после завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута российскими кураторами», — добавили в СБУ.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили три дня — 17, 18 и 19 сентября. Председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров заявил, что жители республик Донбасса приняли активное участие в голосовании.