На Украине назвали Донбасс российским на 200 процентов

Украинский журналист Остап Дроздов назвал неподконтрольные Киеву территории Донбасса на 200 процентов российскими. Запись его программы опубликована на YouTube.

«На сколько процентов, вы считаете, интегрированы оккупированые территории в российскую политическую действительность? Я ставлю — 200. А вы?» — заявил Дроздов.

По его словам, Донбасс является Россией в языковом, медийном и экономическом плане, а также «памятью своей, с дедами, которые воевали, с триколором и георгиевской ленточкой». «Степень интеграции оккупированных территорий в Россию достигла наивысшей, пиковой отметки», — отметил журналист.

Он также выразил сомнение о том, что все получившие российские паспорта и проголосовавшие на выборах в Госдуму жители Донбасса сделали это против своей воли.

Ранее Дроздов призвал депортировать крымчан, которые симпатизируют Москве, через Керченский мост.