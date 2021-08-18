Украинский журналист призвал депортировать крымчан через Керченский мост

Украинский журналист Остап Дроздов призвал депортировать крымчан, которые симпатизируют Москве, через Керченский мост. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Крыму всегда превалировали пророссийские настроения. «Когда я приезжал в свой как будто украинский Крым, давно, еще в нулевых годах, то я попадал в Россию», — рассказал он.

По мнению Дроздова, с воссоединением Крыма с Россией ситуация изменилась «в еще худшую сторону» из-за того, что у всех жителей российские паспорта. При этом сейчас Украина не может вернуть полуостров, признал он. Однако в случае такого сценария, по его словам, следует депортировать пророссийских граждан через Керченский мост, «завалить» мост и запустить крокодилов для освобождения территории.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой страны за 30 лет независимого существования. По его мнению, этот опрометчивый шаг руководства привел к расколу всего украинского общества, росту националистических настроений и преследованию оппозиционных политиков, которые призывают восстановить связи с Россией.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.