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В Крыму оценили заявления Украины по деоккупации полуострова

Глава украинской общины Крыма Гридчина: высказывания Кулебы — «геополитическая несуразность»
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Анастасия Гридчина
Анастасия Гридчина
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина оценила высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, которым он ответил министру иностранных дел России Сергею Лаврову по поводу участия иностранных государств в «Крымской платформе» — международной площадке по «деоккупации» полуострова. Ее слова приводит РИА Новости.

Лавров назвал мероприятие «шабашем», где западные делегации продолжат потворствовать «неонацистским и расистским настроениям современной украинской власти». На это Кулеба привел цитату лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди. «"Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете". РФ успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей», — сказал дипломат.

Гридчина отметила, что Кулеба пытается «за короткий срок построить свою юмористическую карьеру» и предложила всем миром посмеяться над политиком. Она также отметила, что «век шута недолговечен».

«Смешно слышать абсурдные заявления министра иностранных дел Украины пана Кулебы, который справляется на отлично в актерском мастерстве, беря пример со старшего товарища, президента Украины Владимира Зеленского. Геополитическая несуразность и очередная глупейшая сентенция», — оценила высказывание Гридчина.

Участие в «Крымской платформе» подтвердили 29 государств. Мероприятие пройдет в Киеве 23 августа. На саммите планируется организовать четыре панели. Их темы сформулированы следующим образом: «непризнание попытки аннексии Крыма», «милитаризация Азово-Черноморского региона», «пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие», «восстановление прав крымскотатарского народа».

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