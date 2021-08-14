В Крыму оценили заявления Украины по деоккупации полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина оценила высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, которым он ответил министру иностранных дел России Сергею Лаврову по поводу участия иностранных государств в «Крымской платформе» — международной площадке по «деоккупации» полуострова. Ее слова приводит РИА Новости.

Лавров назвал мероприятие «шабашем», где западные делегации продолжат потворствовать «неонацистским и расистским настроениям современной украинской власти». На это Кулеба привел цитату лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди. «"Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете". РФ успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей», — сказал дипломат.

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Гридчина отметила, что Кулеба пытается «за короткий срок построить свою юмористическую карьеру» и предложила всем миром посмеяться над политиком. Она также отметила, что «век шута недолговечен».

«Смешно слышать абсурдные заявления министра иностранных дел Украины пана Кулебы, который справляется на отлично в актерском мастерстве, беря пример со старшего товарища, президента Украины Владимира Зеленского. Геополитическая несуразность и очередная глупейшая сентенция», — оценила высказывание Гридчина.

Участие в «Крымской платформе» подтвердили 29 государств. Мероприятие пройдет в Киеве 23 августа. На саммите планируется организовать четыре панели. Их темы сформулированы следующим образом: «непризнание попытки аннексии Крыма», «милитаризация Азово-Черноморского региона», «пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие», «восстановление прав крымскотатарского народа».