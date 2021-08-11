В Крыму заявили о подготовке Киевом антироссийских провокаций по заданию США

Вице-премьер правительства Крыма, постпред региона при президенте России Георгий Мурадов заявил о подготовке Киевом серии антироссийских и антикрымских провокаций. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, провокации нацелены на усиление напряженности в Черноморском регионе, он призвал быть готовыми к ним.

«К сожалению, провокации против России являются обязательной составной частью этого антироссийского проекта. В ходе международного саммита так называемой "платформы по деоккупации Крыма" будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе», — сказал Мурадов.

Вице-премьер добавил, что организаторы саммита намерены использовать тему Крыма, чтобы долгосрочно, по заданию США и НАТО, «расшатывать международную обстановку вокруг российского полуострова».

Саммит «Крымская платформа», направленный на возвращение Крыма в состав Украины, запланирован в Киеве на 23 августа. В мероприятии примут участие представители 32 стран и международных организаций на уровне президентов, премьер-министров и глав парламентов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что не разглашает список стран, которые согласились участвовать в «Крымской платформе», чтобы «не облегчать дело Службе внешней разведки РФ».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.