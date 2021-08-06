Украина сообщила об участии 32 стран в «Крымской платформе»

Еще одна страна подтвердила свое участие в саммите «Крымская платформа», направленном на возвращение Крыма в состав Украины. Общее число участников выросло до 32, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает портал «Гордон».

«В Вашингтоне на всех встречах тоже огромная поддержка "Крымской платформы". Все только начинается», — добавил Кулеба, который находится с визитом в США.

Ранее глава МИД заявлял, что не разглашает список стран, которые согласились участвовать в «Крымской платформе», чтобы «не облегчать дело Службе внешней разведки РФ». При этом он озвучил четыре темы саммита, который запланирован на 23 августа в Киеве.

При этом Киев сообщал, что приглашение посетить «Крымскую платформу» приняли президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. США будет представлять министр транспорта Пит Буттиджич.