На Украине заявили о нехватке денег на проведение саммита «Крымская платформа»

Украине не хватает денег на ежегодное проведение саммита «Крымская платформа», направленного на возвращение Крыма в состав Украины. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщает УНН.

По ее словам, мероприятие такого масштаба требует значительных вложений, которыми страна не располагает. Поэтому Украине необходимо найти пути финансирования саммита извне, в том числе попытаться провести его под эгидой ООН.

«Президент [Украины Владимир Зеленский] очень хочет, чтобы этот формат был ежегодным. Ясно, что такого ресурса, такого уровня и масштаба мероприятия делать ежегодно не представляется возможным. Но мы будем думать, как и куда "парковать" "Крымскую платформу"», — подчеркнула Джапарова.

Сотрудник внешнеполитического ведомства добавила, что для поиска новых форматов организации саммита будет усилено дипломатическое взаимодействия с другими странами. Точную стоимость организации «Крымской платформы» она не озвучила, но утончила, что финансирование будет идти через Министерство культуры и информационной политики Украины.

28 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит «Крымская платформа», который пройдет в Киеве 23 августа, станет беспрецедентным событием в контексте противодействия «российской угрозе». Он добавил, что в мероприятии примут участие представители 28 стран и международных организаций на уровне президентов, премьер-министров и глав парламентов.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады захотели обратиться к международному сообществу за поддержкой саммита «Крымская платформа», в частности, к ООН и Европарламенту. В Раде уточнили, что намерены добиваться усиления политико-дипломатического и экономического давления на Россию.