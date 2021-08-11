Власти Крыма потребуют от Киева репарации за разорение полуострова

Вице-премьер правительства Крыма, постпред региона при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Украина не имеет никакого права требовать репарации за Крым, пишет РИА Новости. По его словам, Украина наоборот должна возместить ущерб, нанесенный полуострову за все годы нахождения в ее составе.

«Киевские власти не имеют никакого права что-то требовать от Крыма. Как раз Украина должна возместить крымчанам ущерб, нанесенный полуострову за все годы его эксплуатации в составе украинского государства, а России — компенсировать ее затраты на восстановление полуразрушенной экономики полуострова. Этот вопрос мы прорабатываем и свои претензии, безусловно, выставим», — заявил Мурадов.

По его словам, на протяжении десятилетий во время нахождения в составе Украины Крым и крымчане были объектами безжалостной эксплуатации и ограбления.

На требование Украины к России выплатить репарации за полуостров также отреагировал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он назвал эти требования глупостью и напомнил, что в Крыму в соответствии с международным правом прошел референдум, по результатам которого жители полуострова «изъявили желание и вернулись в Россию».

Ранее вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации за «аннексию» Крыма. По его словам, России придется ответить за свои ошибки, в том числе финансово. При этом, он признал, что процесс возвращения полуострова в состав Украины будет долгим и трудным.

