В Госдуме оценили заявление Украины о Крыме

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова, порассуждавшего о возвращении Крыма в обозримом будущем. Слова депутата передает RT.

Ранее Резников заявил, что возвращение полуострова Украине произойдет в обозримом будущем. Он подчеркнул, что эта история будет не быстрой. Кроме того, Резников сравнил Россию с Германией после Второй мировой войны, которая выплачивала компенсации пострадавшим странам. Он отметил, что подобное ждет и Россию.

«Нам не в чем каяться перед Украиной<...> У министра просто европримеры в голове засели, и он их приводит при всяком удобном случае, правда, не к месту. Насчет возвращения в мировое сообщество — так мы оттуда и не выходили», — заявил Бальбек.

Ранее Депутат Госдумы от Крыма ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что территория Донбасса никогда не будет русской. Бальбек предупредил, что, судя по рассуждениям украинской стороны о неподвластных ей территориях, «аппетиты» Зеленского будут расти ежедневно.