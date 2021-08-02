В Госдуме ответили на заявление Киева о нахождении России «в орбите Пекина»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия «находится в орбите Пекина». Он подчеркнул, что Москва может идти параллельными курсами с Востоком и Западом, но не интегрироваться с той или иной стороной. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий добавил, что министр иностранных дел проявил себя дилетантом в дипломатии, пытаясь сказать сенсацию. Кроме того, по мнению Бальбека, он солгал широкой общественности как госслужащий, что является основой его имиджа.

«Мы — страна, находящаяся вне каких-либо орбит. Мы можем идти параллельными курсами и с Востоком, и с Западом, но не собираемся интегрироваться ни с той, ни с другой стороной. В сегодняшней Украине нет ни государственной политики, ни дипломатии, есть только настойчивая маниакальная страсть войти в западную орбиту», — заключил депутат.

Ранее Кулеба заявил, что разрыв связей между Москвой и Киевом продолжится, несмотря на позицию президента России Владимира Путина. Он выразил уверенность в ослабевании влияния России на территории всего бывшего СССР и предрек ей также разрыв связей с другими государствами региона.

