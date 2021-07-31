В Госдуме прокомментировали ответ Порошенко Путину об украинцах и русских

Бывший президент Украины Петр Порошенко, вероятно, не читал или не понял статью российского лидера Владимира Путина о русских и украинцах. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя слова Порошенко о различиях двух народов, сообщает РИА Новости.

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Пятый президент Украины считает, что украинцев от русских отличает собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня, а также политическая культура и отношение к правам человека. Такое мнение он высказал в статье для польского издания Gazeta Wyborcza, которая стала ответом на статью российского лидера Владимира Путина о единстве русских и украинцев.

«Он [Порошенко] говорит не о том абсолютно, про что написано в статье, он неправильно ее трактует», — сказал Чепа.

Парламентарий отметил, что Путин не акцентировал внимание на отрицании национальности, а говорил об общем культурном контексте.

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней затрагиваются вопросы формирования национального сознания у украинцев, их общности с русским народом. Президент пишет о желании Запада превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды. Материал опубликован на двух языках — русском и украинском.