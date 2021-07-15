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Кремль ответил на претензии экспертов к статье Путина

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Дмитрий Песков опроверг наличие в статье президента Путина сомнений в целостности Украины

Президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» не подвергал сомнению территориальную целостность Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя претензии ряда экспертов. Его цитирует ТАСС в четверг, 15 июля.

«Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет», — сказал он.

Песков добавил, что эксперты вольны обсуждать статью, которая «весьма и весьма резонансная», как они хотят. Пресс-секретарь напомнил, что в статье Путин говорил в целом о тех «минах замедленного действия», которые были заложены во времена СССР.

Статья президента посвящена вопросам формирования национального сознания у украинцев, их общности с русским народом. В частности, в статье глава государства пишет о желании Запада превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды. Путин также заметил, что решения Киева демонстрируют выбор действующих украинских властей, а не украинцев.

Как отметил автор материала, текст основан не на секретных документах, а на фактах из открытых источников. Триггером для написания статьи Путин назвал принятие закона о коренных народах на Украине. Материал опубликован на двух языках — русском и украинском.

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