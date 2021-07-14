Володин назвал главную тему статьи Путина о единстве русских и украинцев

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал тему совместного будущего России и Украины главной в статье президента РФ Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все, что пытаются творить украинские власти, — бренно, непрочно. А для народа — нашего единого народа — их действия непорядочны и бессовестны. Вот почему главное в статье Владимира Владимировича Путина — это, конечно, разговор о будущем России и Украины. О будущем совместном, родственном и общенародном», — отметил он.

По словам Володина, статья Путина о единстве русских и украинцев является важной. Он подчеркнул, это честный разговор о многовековом единстве народов, их общих жизни, судьбе, подвигах и исторической памяти. «Это — принципиальная и предельно точная оценка прискорбных моментов настоящего», — подчеркнул он.

Володин также поддержал мысль российского лидера о том, что «в проекте "анти-Россия" нет места суверенной Украине, а ненависть и озлобление — зыбкое основание для жизни украинского государства». По его мнению, этот посыл на сегодняшний день понимают миллионы людей на Украине, поскольку власти сами разрушают свою страну. Он также добавил, что на Украине ведется «гнилая политика».

Ранее президент России рассказал о подготовке проекта «анти-Россия». Глава государства заявил, что над данным проектом идет активная работа и это не может не вызывать обеспокоенность. Президент, отвечая на вопрос об истоках проекта «анти-Россия» и его связи с Украиной, отметил, что он начался еще в XVII-XVIII веках, а затем использовался польским национальным движением и Австро-Венгрией перед Первой мировой войной. Целью проекта Путин назвал ослабление России.

Текст статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликовали на сайте Кремля. Российский президент подчеркнул, что в основе его текста лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках. Материал опубликован на двух языках — русском и украинском.

