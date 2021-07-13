Президент России Владимир Путин рассказал о подготовке проекта «анти-Россия». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил, что над данным проектом идет активная работа и это не может не вызывать обеспокоенность. Президент, отвечая на вопрос об истоках проекта «анти-Россия» и его связи с Украиной, отметил, что он начался еще в 17-18 веке, затем использовался польским национальным движением и Австро-Венгрией перед Первой мировой войной. Целью проекта Путин назвал ослабление России.

14 мая президент России выразил уверенность, что Украину «медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию». Он заявил, что на Украине происходит зачистка политического поля от сил, которые выступают за мирное урегулирование в Донбассе.

На следующий день после выхода статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована на сайте Кремля, президент рассказал о смысле и целях ее написания. Глава государства подчеркивал, что в основе его текста лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках. Материал опубликован на двух языках — русском и украинском.

