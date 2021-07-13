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Путин обвинил Киев в подавлении политических оппонентов

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: SPUTNIK / Reuters
Владимир Путин обвинил украинские власти в подавлении политических оппонентов

Президент России Владимир Путин обвинил украинские власти в подавлении политических оппонентов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев принимает абсолютно не правовые решения, которые не дают оппозиции шансов на легальную политическую работу. Глава государства рассказал, что есть политические силы, выступающие за нормализацию отношений с Россией, однако их внесистемно, неправовым образом устраняют с политической сцены. Это очень важное обстоятельство, подчеркнул президент.

На следующий день после выхода статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована на сайте Кремля, президент рассказал о смысле и целях ее написания. Глава государства подчеркивал, что в основе его текста лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках. Материал опубликован на двух языках — русском и украинском.

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