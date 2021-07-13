Путин заявил о желающих наладить отношения с Россией украинцах

Президент России Владимир Путин заявил о миллионах жителей Украины, желающих восстановления отношений с Россией. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

По мнению главы государства, этого хотят «очень много, миллионы людей». Он отметил, что за нормализацию отношений также выступают политические силы, однако им не дают никаких шансов на реализацию своих планов. По его словам, оппонентов устраняют с политической арены неправовыми способами.

Ранее на сайте Кремля опубликовали текст статьи Владимира Путин «Об историческом единстве русских и украинцев». Российский лидер подчеркнул, что в основе его текста лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках. Материал опубликован на двух языках — русском и украинском.