Президент России Владимир Путин прокомментировал свою статью о единстве русских и украинцев. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

«Я решил подготовить этот материал не сейчас, достаточно давно, уже несколько месяцев я об этом думаю», — сказал российский глава. Он назвал материал аналитическим, так как он основан на исторических фактах, событиях, документах.

Триггером для создания материала Путин назвал принятие закона о коренных народах на Украине. По его словам, сложившаяся ситуация требовала того, чтобы внимательнее посмотреть, «в каком мире мы живем и каковы отношения с ближайшими соседями».

По мнению российского лидера, спорить с изложенным в статье будет сложно, так как она честная и основана на исторических документах. Он также выразил уверенность в том, что властям Украины нужно внимательно проанализировать его статью, прежде чем дискутировать о ней.

Текст статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликовали на сайте Кремля. Российский президент подчеркнул, что в основе его текста лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках. Материал опубликован на двух языках — русском и украинском.