В Верховной Раде прокомментировали статью Путина

Статья президента России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов свидетельствует о намерении Кремля дискредитировать Украину. Об этом заявила депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз, сообщает «Интерфакс-Украина».

Она прокомментировала статью и назвала ее «болезненным навязыванием собственной реальности целому государству». По мнению депутата, она является «плохим сигналом» Киеву.

Фриз считает, что Путин отказывается признавать «волю и стремление» украинского народа, а также его способность изменять ход истории. По ее словам, российский президент «в своем сознании находится глубоко в Советском Союзе».

Она отметила, что в ответ на такую политику Кремля Украина должна «продвигать историческую правду» и «открывать свободный доступ к архивным документам».

12 июля на сайте Кремля появилась статья Путина об историческом единстве русских и украинцев. Ее выпустили на русском и украинском языках. В ней российский президент рассуждает о том, что украинское государство во многом создавалось за счет исторической России. Там же он критикует нынешнюю власть Украины и затрагивает вопросы экономики.