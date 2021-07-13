Путин высказался о триединстве русского народа

Триединство русского народа никуда не исчезнет, «как бы кто ни старался». Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

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Российский лидер сравнил сложившееся положение с советскими временами, когда власти пытались выкорчевать религиозное сознание, но оказались бессильны. «И вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось», — отметил он.

В июне в Госдуму был внесен законопроект, существенно упрощающий для проживающих за рубежом соотечественников процедуру получения российского гражданства. Также инициатива уточняет понятие «народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации», чего нет в действующем законодательстве. В число предлагается включить «государствообразующий народ (русские)»; представителей белорусского и украинского народов; народы, имеющие административно-территориальное образование на российской территории; коренные малочисленные народы; представителей иных исторически проживающих в России народов, не имеющих своих национальных государств или национально-государственных образований за пределами РФ.