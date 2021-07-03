Белоруссии предрекли объединение с Россией и Украиной

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива опубликовал в своем Telegram-канале обращение к жителям Белоруссии по случаю дня независимости страны, в котором он предрек объединение республики с Россией и Украиной.

«Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Мы сумеем сохранить свою историю. Мы сумеем вернуть наши взаимоотношения», — написал политик. Он подчеркнул, что украинцы всегда будут нести в сердце любовь к своим славянским соседям.

Кива назвал белорусский народ «родным и братским», отметив, что жителям соседней страны удалось защитить и отстоять свою независимость, которую Украина, по его словам, потеряла.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины завела уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Ильи Кивы из-за использования шапки с кокардой Советской армии. По словам украинского политика, сотрудники Генпрокуратуры и Госбюро расследований пришли в фитнес-клуб, где занимается Кива. «Вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики! Арестовать за шапку! Мой дед, Герой Советского Союза, мной бы гордился! Улика преступления всегда со мной», — заявил он.