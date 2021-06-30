Украинский депутат согласился со словами Путина о едином народе

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива согласился со словами президента России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

В комментарии к разлетевшейся по сети фотографии стоящих в обнимку украинского и русского футбольных болельщиков он повторил слова российского лидера об «одном народе».

«Мы — украинцы и русские — один народ. И для нас красная звезда навсегда останется символом нашей общей победы над фашизмом, над злом. Так было, так есть и так будет», — сказал депутат, сидя в шапке с кокардой Советской армии.

Путин во время прямой линии отметил, что не считает Украину недружественной страной, и назвал русских и украинцев единым народом. В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы и россияне — два разных народа.

После матча между командами Украины и Швеции, прошедшем 29 июня, в сети появилось видео драки украинских болельщиков с мужчиной, который пришел на состязание в британском Глазго в футболке сборной России, с российским флагом и в шапке-ушанке с серпом и молотом.

Ранее офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело в отношении Кивы за нарушение закона о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики и осуждение коммунистического режима СССР.