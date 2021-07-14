Песков объяснил описанное Путиным противоречие между властями Украины и народом

Песков объяснил описанное в статье Путина противоречие между властями Украины и народом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил описанное в статье главы государства Владимира Путина противоречие между властями Украины и народом. Об этом сообщает ТАСС в среду, 14 июля.

«Президент [России] не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками. А далее в реальности проводится совсем другая линия», — пояснил Песков.

Он также отметил, что ему неизвестно о планах Путина написать статьи, посвященные ситуации в других бывших союзных республиках.

Статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» посвящена вопросам формирования национального сознания у украинцев, их общности с русским народом. В частности, в статье российский президент пишет о желании Запада превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды. Путин также заметил, что решения Киева демонстрируют выбор действующих украинских властей, а не украинцев.

Материал опубликован на двух языках — русском и украинском.