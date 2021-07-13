Россия
 
Последние новости
Путин рассказал о подготовке проекта «анти-Россия»
Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией
Путин подтвердил обязательства России по транзиту газа через Украину
Путин заявил о готовности к стабильным и дружеским отношениям с Украиной
Путин заявил о желающих наладить отношения с Россией украинцах
Путин высказался о триединстве русского народа
Путин обвинил Киев в подавлении политических оппонентов
В Совфеде назвали причину задержки регистрации «Спутника V» за рубежом
В Совфеде ответили на требование ЕСПЧ о признании однополых браков
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин назвал «мины замедленного действия» под СССР

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Sputnik / Alexei Nikolskyi / Kremlin / Reuters
Путин назвал право выхода республик «минами замедленного действия» под СССР

Направляющая роль КПСС и право выхода республик из Союза стали «минами замедленного действия» под СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя свою статью «Об историческом единстве русских и украинцев», передает ТАСС.

По его словам, это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. «И как только изнутри партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что существовали и другие «мины замедленного действия». О них он предложил поговорить позже.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин рассказал о подготовке проекта «анти-Россия»
Путин заявил о готовности к стабильным и дружеским отношениям с Украиной
Путин обвинил Киев в подавлении политических оппонентов