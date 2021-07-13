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Путин заявил о готовности к стабильным и дружеским отношениям с Украиной

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: SPUTNIK / Reuters
Владимир Путин заявил о готовности России к стабильным и дружеским отношениям с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к стабильным и дружеским отношениям с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва готова всячески поддерживать отношения с Киевом и по-партнерски работать со всеми соседями. Глава государства отметил, что Россия ищет компромиссные пути, приводящие к такому состоянию, которое удовлетворяет партнеров страны. Это сложный процесс согласования, однако Москва ищет приемлемые для всех решения, подчеркнул Путин.

Глава государства также рассказал о миллионах жителей Украины, желающих восстановления отношений с Россией. По мнению президента, этого хотят «очень много, миллионы людей». Он отметил, что за нормализацию отношений также выступают политические силы, однако им не дают никаких шансов на реализацию своих планов.

На следующий день после выхода статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована на сайте Кремля, президент рассказал о смысле и целях ее написания. Глава государства подчеркивал, что в основе его текста лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках. Материал опубликован на двух языках — русском и украинском.

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