Путин объяснил статью об историческом единстве русских и украинцев

Президент России Владимир Путин объяснил, зачем написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована 12 июля. Развернутый комментарий по этому поводу опубликован на сайте Кремля.

По словам президента, о подготовке материала он думал на протяжении нескольких месяцев. «Вообще, почему у меня родилась такая идея? Мы в своей обычной жизни занимаемся своей работой, воспитанием детей, какими-то хобби — как правило, особенно не задумываемся над вопросами подобного свойства и характера», — пояснил он. При этом ситуация требовала того, чтобы внимательнее посмотреть, «в каком мире мы живем и каковы отношения с ближайшими соседями». В частности, одним из триггеров для создания материала Путин назвал принятие закона о коренных народах на Украине.

Для нас всех очень важно понимать реальное состояние дел на сегодня, исходя из исторического контекста того, как мы пришли к сегодняшней ситуации Владимир Путин Президент России

Саму статью он обозначил как аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях и документах. Поэтому спорить с изложенным в нем будет сложно, подчеркнул российский лидер. Он также выразил уверенность в том, что властям Украины нужно внимательно проанализировать его статью, прежде чем дискутировать о ней.

Путин добавил, что материал адресован как жителям России и Украины, так и «спонсорам украинского политического руководства». «Они тоже должны знать, что мы из себя представляем и как мы друг к другу относимся. На мой взгляд, это важно для всех», — заключил он.

О проекте «анти-Россия» и триединстве русского народа

Комментируя свою статью, президент упомянул о проекте «анти-Россия». По его словам, над ним идет активная работа и это не может не вызывать обеспокоенность. Путин пояснил, что проект начался еще в 17-18 веке в Речи Посполитой, а затем использовался польским национальным движением и Австро-Венгрией перед Первой мировой войной. Его главной целью президент назвал ослабление России.

При этом триединство русского народа никуда не исчезнет, «как бы кто ни старался», уверен российский лидер. По его мнению, восстановить отношения с Россией желают миллионы жителей Украины. Хотят этого и некоторые политические силы, однако их устраняют неправовыми способами. В свою очередь, Москва готова всячески поддерживать отношения с Киевом и по-партнерски работать со всеми соседями.

О «Северном потоке-2» и обязательствах России

Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через территорию Украины. Он напомнил, что контракт на прокачку определенного объема природного газа потребителям в Европе был подписан на пять лет.

Российский лидер также ответил на заявление украинского коллеги Владимира Зеленского о необходимости обсуждения строительства газопровода «Северный поток-2» в «нормандском формате». Он пояснил, что последнее является политической площадкой для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины. Поэтому вести переговоры о коммерческих проектах на ней не представляется возможным.

Помимо этого, президент обратил внимание на начало военного освоения территории Украины. Он напомнил о беспокойствах Москвы по этому поводу и выразил надежду на то, что они «в конце концов будут услышаны теми, кто это делает».

Это же не Украина делает, это территорию Украины, этих людей используют таким образом Владимир Путин Президент России

О чем статья Владимира Путина?

Аналитическая статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля с версией на украинском языке. В ней он назвал конфликт между Россией и Украиной общей бедой и трагедией, порассуждал о проекте «анти-Россия», а также посчитал, что в 2014 году «справедливое недовольство» украинцев «цинично использовали» западные страны.

Кроме того, российский президент заявил о ненужности Донбасса украинским властям и назвал юго-восток Украины историческими землями России. Он раскритиковал советскую национальную политику, а изменение границ союзных республик во время существования СССР назвал щедрыми подарками. В то же время Путин напомнил, что Россия многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимое государство.