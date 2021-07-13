Путин понадеялся на серьезное отношение к беспокойству Москвы по поводу Украины

Президент России Владимир Путин понадеялся на серьезное отношение к беспокойству Москвы по поводу военного освоения территории Украины. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

Как пояснил президент, Россия видит начало военного освоения территории Украины, и это беспокоит Москву. Он также выразил надежду на то, что озабоченности российской стороны по этому поводу «в конце концов будут услышаны теми, кто это делает».

«Это же не Украина делает, это территорию Украины, этих людей используют таким образом. Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез», — добавил он.

В этой же беседе Владимир Путин заявил о готовности Москвы к стабильным и дружеским отношениям с Украиной. Глава государства отметил, что Россия ищет компромиссные пути, приводящие к такому состоянию, которое удовлетворяет партнеров страны.