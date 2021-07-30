В Госдуме оценили курс Украины на ЕС и НАТО словами «новый пиджак на старое тело»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил новую стратегию внешней политики Украины, которая предполагает курс на Европейский союз (ЕС) и НАТО. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба назвал это историческим событием, однако российский парламентарий уверен, что он «примерил новый пиджак на старое тело», поскольку позиция Киева осталась прежней. Об этом сообщает РИА Новости.

Бальбек отметил, что Украина еще после первого майдана в 2004 году, который также известен как «оранжевая революция», начала «топтаться у дверей НАТО». Он добавил, что в то время страна еще не вступила в открытую конфронтацию с Россией, но в остальном ничего не поменялось.

«А до сегодняшнего дня разве Украина стояла в размышлениях, куда ей пойти? Только Кулеба сегодня определил путь национального развития? Это сказка для обывателя», — подчеркнул парламентарий. Он заключил, что Кулеба не способен ни на что иное, кроме «вранья, популистики и обвинения России во всех бедах».

Ранее глава МИД Украины заявил, что Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО) утвердил новую стратегию внешнеполитической деятельности, согласно которой Украина будет двигаться по европейскому курсу и стараться противодействовать «агрессивной политике» России. Глава внешнеполитического ведомства назвал официальное утверждение документа историческим событием.

