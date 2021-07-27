В России оценили призывы к войне с Украиной

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отреагировали на призыв депутата Александра Шерина начать войну с Украиной. В беседе с «Лентой.ру» они отметили, что подобные высказывания не соответствуют нынешней внешней политике России.

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин призвал начать войну с Украиной, сославшись на высказывания президента России Владимира Путина. «Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий моей страны, сказал о том, что если драка неизбежна — бей первым», — заявил он.

Парламентарий считает, что лучше нанести превентивные удары по чужой территории, чем ждать врага под Москвой.

Климов: Россия не вынашивает планов по захвату каких-либо земель

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Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру» сказал, что Россия давно и четко сформулировала свою позицию по этому вопросу и она отражена в Венских соглашениях.

«Если их выполнять, то все будет цивилизованно и в рамках международного права. Если какие-то державы или какие-то лица решат напасть на нашу страну, то, в соответствии с недавно обновленной концепцией системы национальной безопасности, получат соответствующий ответ от Российской Федерации. Его форма и масштаб будут зависеть от той реальной угрозы, которая может появиться. Но Россия не является агрессивной страной, как это пытаются представить наши противники. Россия не вынашивает планов по захвату каких-либо земель. Никаких подобных мыслей, чтобы применить какие-то превентивные удары, у нас нет», — отметил сенатор.

Кроме этого, он добавил, что времена, когда кто-либо мог дойти до Москвы, прошли еще в прошлом веке.

Водолацкий: Воевать с Украиной — это бить по своим родственникам

Виктор Водолацкий заявил, что подобные высказывания — подарок российским противникам. «Это бальзам для специалистов Госдепа, которые разыгрывают эту карту. Это как раз в рамках той стратегии, которую проповедует НАТО, и для нас пойматься на их удочку — это не уважать себя», — отметил политик.

«Понятно, что сегодня на Украине 4,5 процента ярых националистов, которые почитают Бандеру и Шухевича и управляют процессами в стране. Сегодня Зеленский, а вчера Порошенко боятся их как огня и делают все для того, чтобы их ублажить. Но это не говорит о том, что в угоду подонкам и нацистам мы должны воевать с Украиной», — заявил Водолацкий.

Он отметил, что в какой-то степени понимает Шерина, однако, по мнению депутата, для того, чтобы уничтожить нечисть в лице расцветшего на Украине неонацизма, не нужны ракеты и ядерное оружие.

Необходимо все решать цивилизованными методами. Наносить превентивные удары по Украине — это значит бить по своим родственникам Виктор Водолацкий Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Москва не будет воевать с Киевом потому, что на территории соседнего государства проживает огромное количество русских, а также более 70 процентов населения относятся к русскому миру, отметил политик. «Мы должны помогать русским на Украине чувствовать себя комфортно, дать им понять, что мы их не бросаем и что в их руках судьба их родины Украины. Они должны подняться и уничтожить всю эту заразу, которая растет сегодня на Украине», — заявил Водолацкий. По его мнению, такой путь — единственно правильный, и именно он будет способствовать нормализации российско-украинских отношений.

В октябре 2015 года Путин, говоря о сирийском урегулировании, рассказал, что 50 лет назад ленинградская улица научила его одному правилу: «Если драка неизбежна — бей первым».