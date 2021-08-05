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В Госдуме предупредили о «ежедневно растущем» аппетите Зеленского

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Офіс Президента України

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что территория Донбасса никогда не будет русской. Своим мнением политик поделился в беседе с RT.

По мнению парламентария, украинский лидер «заблудился в королевстве кривых зеркал». Депутат предупредил, что, судя по рассуждениям украинской стороны о неподвластных ей территориях, «аппетиты Зеленского растут ежедневно».

«То Крым был не русский, теперь уже, оказывается, и в Донбассе русских нет. Так, глядишь, через пару недель на весь Южный федеральный округ замахнется: мол, Россией там и не пахнет, теперь это будет Украина», — прокомментировал Бальбек.

Ранее Зеленский посоветовал испытывающим симпатии к России жителям Донбасса покинуть его территорию, так как она «никогда не будет русской» и рано или поздно вернется под контроль Киева. Политик сравнил «оккупированный» регион с Берлинской стеной, которая разделяет граждан одного государства. Он заверил, что рано или поздно «история воспользуется моментом», и эта стена будет сломана.

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