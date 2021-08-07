В Госдуме предложили раздать «чувствующим связь с Россией» украинцам гражданство

Жителям Украины, которые «чувствуют связь с Россией», следует выдавать гражданство. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, его слова со ссылкой на пресс-службу передает Ura.ru.

«Считаю, всем, кто чувствует свою связь с Россией — не только этническим русским на Украине, — нужно дать возможность получить гражданство РФ в упрощенном порядке и при желании вернуться на историческую Родину», — уточнил Миронов.

По его словам, так уже делает Израиль, поощряя репатриацию евреев.

Ранее законопроект «О репатриации в Российскую Федерацию» 11 июня внес на рассмотрение в Госдуму первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Константин Затулин. Отмечается, что в случае ее утверждения, жители Украины и Белоруссии вместе с ближайшими родственниками смогут получить вид на жительство в России, находясь за рубежом.