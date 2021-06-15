На Украине увидели угрозу в российском законопроекте о репатриации

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел угрозу во внесенном в Государственную Думу законопроекте о репатриации, согласно которому украинцы и белорусы смогут получить российский паспорт по упрощенной процедуре. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам дипломата, инициатива позволит гражданам республики получать паспорта лишь на основе русской самоидентификации, что неизбежно приведет к появлению лояльной к Москве «пятой колонны». «Фактически создается угроза вмешательства в наши дела в любой момент», — написал Климкин.

Он добавил, что таким образом Россия создаст «тест на государственность» Украины, а сценарий по раздаче паспортов ее жителям станет основным в противодействии политике Киева. «Нас, как страну, Кремль хочет оставить в серой зоне, а затем дестабилизировать отдельные регионы, где паспортов будет больше», — уверен экс-министр.

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Законопроект «О репатриации в Российскую Федерацию» 11 июня внес на рассмотрение в Думу первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками Константин Затулин. В случае ее утверждения, украинцы и белорусы вместе с ближайшими родственниками смогут получить вид на жительство в России находясь за рубежом.

Через девять месяцев проживания в России с видом на жительство репатрианты могут подать заявление на получение гражданства. При этом отказываться от иностранных паспортов своих республик они не обязаны. Инициатива также уточняет понятие «народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации», чего нет в действующем законодательстве.

В их число предлагается включить «государствообразующий народ (русские)»; представителей белорусского и украинского народов; народы, имеющие административно-территориальное образование на российской территории; коренные малочисленные народы; представителей иных исторически проживающих в России народов, не имеющих своих национальных государств или национально-государственных образований за пределами РФ.