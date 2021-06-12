Половина россиян отказалась видеть в своем гражданстве что-то хорошее

Почти половина россиян (48 процентов) не видит в самом факте своего гражданства что-то хорошее для себя. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, проходившего с декабря 2020 года, пишет РБК.

Четверть респондентов (24 процента) говорят об обиде, а еще у 4 процентов присутствует ущемленность или неполноценность. Авторы исследования отмечают, что в 2017 году обиженных было только 15 процентов.

Остальные 24 процента из этой половины утверждают, что не испытывают никаких чувств из-за своего гражданства. Чаще всего так отвечали молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет, среди них доля индифферентных составляет 33 процента.

У 49 процентов участников исследования наличие российского паспорта вызывает положительные эмоции. Из них о гордости говорят 29 процентов, а о спокойной уверенности — 20 процентов. Больше других гордятся страной граждане старше 60 лет, которые находятся на пенсии и не работают (40 процентов), а также работающие пенсионеры (31 процент). В то же время работающие пенсионеры чаще говорят об обиде на страну, чем неработающие, — 30 против 24 процентов.

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Наибольшую гордость гражданство вызывает у жителей Уральского и Центрального федеральных округов — 35 и 33 процента соответственно. О спокойной уверенности чаще заявляют жители Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов — по 23 процента. А вот обижены на страну сильнее всего в Дальневосточном федеральном округе — 25 процентов.

Равнодушнее других оказались жители Северо-Кавказского федерального округа (для 40 процентов факт гражданства не имеет значения) и Северо-Западного (31 процент). Как отмечают политологи, этот факт объясняется иным жизненным укладом на Северном Кавказе и близостью к границе с Европой областей СЗФО.

Социологи выявили зависимость отношения к гражданству от финансового положения. Как оказалось, чем оно лучше, тем чаще граждане говорят об ущемленности и неполноценности. А вот в наименее обеспеченной категории, где денег не хватает даже на питание, гордятся страной 29 процентов россиян. В средней категории с точки зрения обеспеченности больше всего равнодушных ответов — не испытывают никаких эмоций по поводу гражданства 27 процентов.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что о празднике День России знают 73 процента граждан, а поводом для гордости чаще всего является армия и флот (24 процента) и народ (9 процентов).