Медведев: переговоры с Украиной бессмысленны, ведь у власти в Киеве невежественные люди

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в статье журналу «Коммерсантъ» заявил, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны. Он объяснил это тем, что у власти в Киеве находятся невежественные и необязательные люди, не имеющие определенной позиции.

«Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», — подчеркнул политик.

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Он указал, что таким образом в Киеве «понимают искусство дипломатии». По мнению зампреда СБ РФ, сначала Украина подписывает Минские соглашения и идет на договоренности в «нормандском формате», после чего по указанию США разворачивает позицию в совершенно иную сторону.

Медведев отметил, что в политике возможны компромиссы и отступления от сформированной линии, но не поворот в противоположном направлении от согласованного подхода. Он добавил, что России и ее партнерам постоянно лгут и уходят от принятых решений, и это не позиция одного руководителя, а поведение в принципе.

К таким «партнерам» в международных отношениях не может быть доверия, поэтому и переговоры с ними абсолютно бессмысленны, заключил зампред Совбеза.

Ранее представитель российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность обсуждения с Киевом темы Крыма после заявлений офиса президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова за «пять минут». Он подчеркнул, что что для Кремля такого вопроса не существует.