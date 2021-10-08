В Госдуме ответили на заявление Украины о «возвращении» Крыма

Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик назвал внештатного советника главы офиса украинского лидера Алексея Арестовича, который заявил о «возвращении» Крыма в состав Украины военным путем, «полным невеждой в тактических вопросах». Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий предположил, что советник насмотрелся промороликов украинских батальонов, таких как «Азов» (против бойцов этого батальона в России возбуждено уголовное дело), а голливудские фильмы про «недотеп-русских» «стали контрольным выстрелом в его воспаленные мозги».

«И потянуло советника на подвиги — и нашу группировку он вынесет, и сам, наверное, в первых рядах с автоматом побежит. Но это все от незнания и самолюбования, ведь других во власть на Украине не пускают», — подчеркнул Белик. По его словам, в настоящее время в мире нет желающих «отбить» полуостров военным путем, кроме Киева. «Причем высказывают это люди, которые не знают, как патрон выглядит», — заключил депутат Госдумы в ответ на слова украинского политика.

Ранее Арестович заявил, что Киев сможет вернуть контроль над Крымом военным путем в случае крупной региональной войны в будущем. Он подчеркнул, что в настоящее время Украина придерживается политико-дипломатического варианта.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать итоги голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.